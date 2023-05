Morre Gustavo Magliocca, coordenador médico do Palmeiras, aos 42 anos

O médico Gustavo Magliocca morreu nesta quarta-feira (3) aos 42 anos. Ele era coordenador médico do Palmeiras e foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Núcleo de Saúde e Performance do clube paulista. Magliocca lutava contra um câncer de cérebro, descoberto em 2020, e teve sua morte confirmada pelo Palmeiras.

“Mais do que um grande profissional, nos despedimos hoje de um grande amigo que, em dez anos de trabalho dedicados ao Alviverde, transformou a lealdade em padrão e deixou um legado de amor ao clube que perdurará para sempre em nossos corações”, declarou o clube em postagem feita no perfil oficial do Twitter.

Em abril, o Palmeiras batizou um dos departamentos de saúde do clube de Núcleo de Saúde e Performance Dr. Gustavo Magliocca, em homenagem ao seu então coordenador médico. Na cerimônia, realizada no dia 18 de abril, estiveram presentes familiares do médico, além de diretores, funcionários, jogadores e comissão técnica do Palmeiras.

Filho de Joecia e Gilberto, Gustavo Magliocca tinha 42 anos e era casado com Juliane Magliocca. Ele deixa dois filhos, Paolla e Lucca. Torcedor do Palmeiras desde a infância, Gustavo trabalhava no clube há dez anos, tendo chegado em 2013. Ele atuava com o elenco profissional desde a temporada 2017.