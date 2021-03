Gustavo Blanco espera grande temporada no Fortaleza

O volante Gustavo Blanco espera vida nova no Fortaleza. O jogador de 26 anos garante estar muito bem fisicamente após anos difíceis por cirurgias no joelho, almejando um grande ano pelo Tricolor de Aço.

"Eu entendo a desconfiança do torcedor pela minha sequência de lesões, um momento muito dificil que atrapalhou minha carreira, mas já passou. Estou muito feliz muito bem e muito motivado para recuperar meu futebol e fazer uma grande temporada", disse ele.

Ouça o FortalezaCast

Powered by RedCircle

Blanco garante se sentir melhor do que antes de suas lesões e espera ajudar o Fortaleza

"Me sinto igual ou melhor do que estava antes das lesões. Fazia tempo que não me sentia tão bem. Espero que seja um grande ano pra gente. O torcedor do Fortaleza pode esperar que não vai faltar empenho e sangue em campo. Eu sei o que esta camisa representa e o clube sabe do meu potencial".

Superação

Após ficar dois anos sem atuar em jogos oficiais por causa de duas cirurgias no joelho, o jogador voltou a ficar apto em 2020, mas ficou fora dos planos do então técnico Jorge Sampaoli. Gustavo Blanco acabou sendo emprestado ao Goiás.

No Esmeraldino, porém, o atleta foi pouco utilizado. Fez apenas quatro partidas no Campeonato Brasileiro, sendo três delas saindo do banco de reservas. Com o fim do vínculo com os goianos, teve o contrato reativado com o Atlético-MG, mas não retornou para o clube, sendo novamente emprestado, desta vez para o Fortaleza.

Confira a entrevista de Gustavo Blanco