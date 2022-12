Guillermo Ochoa assina com a Salernitana até o final da temporada 2023

O goleiro mexicano Guillermo Ochoa assinou contrato de seis meses com a Salernitana e defenderá a equipe até o final da temporada 2022/23, anunciou o clube nesta sexta-feira (23).

"A Salernitana confirma que chegou a um acordo como goleiro nascido em1985 Guillermo Ochoa. O jogador se comprometeu com o clube até o dia 30 de junho de 2023, com a possibilidade de renovação de contrato, e vestirá a camisa 13", diz o comunicado no site oficial daequipe.

Carreira

O veterano goleiro fez a sua quinta participação em Copas do Mundo no Catar, onde a seleção do México não conseguiu passar da fase de grupos. Entretanto, ele alcançou marcas importantes, com o o6º jogador a estar em cinco Copas do Mundo e defender um pênalti de Lewandowski no empate sem gols contra a Polônia.

Legenda: Ochoa está entre os principais destaques do México Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Depois de se destacar no futebol mexicano, Ochoa se transferiu em 2011 para o Ajaccio. Após três temporadas na França, teve passagens por Málaga e Granada, da Espanha,e Standard de Liège, da Bélgica. Em 2019, retornou ao América do México, clube onde começou sua carreira profissional em 2004.

ASalernitana está na 12ª colocação na Série A italiana, que retorna depois da pausa para o Mundial na primeira semana de janeiro.