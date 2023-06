Guilherme sai de ambulância após choque em jogo do Fortaleza; veja estado de saúde

O atacante Guilherme deixou o gramado da Arena Castelão de ambulância no empate sem gols entre Fortaleza e Bahia na tarde deste sábado (3) na Arena Castelão. Após um forte choque com o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, o jogador ficou caído no gramado e teve que ser atendido com urgência pela equipe médica de plantão na Arena Castelão.

De acordo com informações divulgadas pelo Fortaleza por meio de sua assessoria de comunicação, o atleta está bem e consciente. Guilherme foi encaminhado para o hospital mais próximo da Arena Castelão, sendo acompanhado pelo médico Vinicius Castelo Branco.

VEJA O VÍDEO DO LANCE

Choque do goleiro Marcos Felipe com o atacante Guilherme.



Jogador do Fortaleza levou a pior e foi levado para o hospital de ambulância.



Guilherme estava em campo há apenas poucos minutos quando sofreu o choque com o goleiro adversário. Ele havia entrado no decorrer da partida no lugar de Romarinho, substituído após incômodo na coxa esquerda, ainda na etapa inicial da partida.

"Torcemos para que fique tudo bem com o atleta adversário", disse o Bahia por meio de uma publicação feita no perfil oficial do clube baiano na rede social Twitter.