Guilherme recebe alta de hospital após choque em jogo do Fortaleza contra o Bahia

Atacante do Fortaleza, Guilherme recebeu alta na noite deste domingo (4). O jogador sofreu uma concussão após choque com o goleiro Marcos Felipe, do Bahia, na noite de sábado, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta ficou caído no gramado e deixou a Arena Castelão em uma ambulância. Em nota, o Tricolor do Pici informou a alta depois um período de observação no hospital.

O jogador passou por todos os exames necessários, que apresentaram normalidade. Após a liberação hospitalar, o atacante vai seguir os protocolos pós concussão nos próximos dias.

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (6), quando enfrenta o Estudiantes de Mérida em jogo da fase de grupos da Sul-Americana. O duelo será às 19h (de Brasília), no Estádio Metropolitano. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.

VEJA NOTA DO FORTALEZA: