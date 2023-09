Guilherme Madruga e Bia Zaneratto são indicados ao Prêmio Puskas pelo gol mais bonito da temporada

Os brasileiros Guilherme Madruga, meio-campista do Botafogo-SP, e Bia Zaneratto, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira feminina, estão entre os 11 finalistas do Prêmio Puskás do The Best 2023, que elege o gol mais bonito da temporada do futebol.

O gol de Guilherme Madruga indicado ao Prêmio Puskás foi marcado em uma vitória do Botafogo-SP sobre o Novorizontino, na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador acertou um chute de bicicleta de fora da área.

Já o gol marcado por Bia Zaneratto e foi indicado ao Prêmio Puskás foi marcado em uma partida da Seleção Brasileira feminina pela Copa do Mundo. Trata-se de uma troca de passes envolvente no terceiro dos quatro gols do Brasil na vitória por 4 a 0 sobre o Panamá.

LISTA COMPLETA DOS INDICADOS

Guilherme Madruga | Botafogo-SP

Bia Zaneratto | Seleção Brasileira

Álvaro Barreal | FC Cincinnati

Linda Caicedo | Colômbia

Julio Enciso | Brighton

Seong-jin Kang | Coreia do Sul Sub-20

Sam Kerr | Austrália

Brian Lozano | Atlas

Iván Morante | Ibiza

Nuno Santos | Sporting

Ashkat Tagybergen | Cazaquistão

COMO ACONTECE A ESCOLHA DO VENCEDOR?

A escolha do vencedor do Prêmio Puskás do The Best 2023 acontece por meio de votação aberta ao público (através do site da Federação Internacional de Futebol) e de um grupo especial de ex-jogadores.