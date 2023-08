Guilherme cita forte competitividade no ataque do Fortaleza e projeta jogo duro com o Internacional

Antes do importante confronto diante do América-MG, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira da próxima semana (24), o Fortaleza se prepara para iniciar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), o Leão encara o Internacional, no Beira-Rio, às 16h. Mesmo enfrentando forte concorrência no ataque leonino, um dos atletas que podem pintar na equipe titular é o atacante Guilherme.

O camisa 29 afirmou estar preparado para atuar em qualquer função no setor ofensivo para poder ajudar o Tricolor e que o clube ganha bastante em ter muitas opções para o ataque.

"Já é uma função que eu jogo na minha carreira inteira, pelo lado esquerdo do campo. Ressalto novamente que eu também jogo pelo lado direito. Aqui eu tenho um atuado mais pelo lado esquerdo e também por dentro, já joguei de nove, como vocês sabem, já joguei também ali de segundo atacante. A chegada do Machuca é bom pra todos nós, não só pro Fortaleza, mas pra nós também. A concorrência aumenta, o nível de competitividade também aumenta no dia dia, então só o Fortaleza que tem a ganhar. Então, independentemente, de quem o professor escolhe, Machuca tem jogado, tem feito bons jogos desde quando chegou, tem nos ajudado, eu também tenho tido as oportunidades no decorrer dos jogos e acredito que eu tenho evoluído e tenho ajudado o time também. Então, acho que o nosso papel, não só o Machuca, o Guilherme ou qualquer jogador, é seguir evoluindo pra ajudar o Fortaleza. Independente de sair jogando ou não, já falei isso aqui também em outras entrevistas, eu quero ajudar da melhor forma, sendo iniciando ou não, e fazer o bem ao Fortaleza que é o mais importante", disse.

Para começar o segundo turno com o pé direito, o Leão já pode quebrar mais um tabu na sua história. Jogando como visitante, a equipe tricolor nunca venceu o Internacional. Conhecedor das características do time adversário, Guilherme lembrou que as duas equipes têm jogos importantes no meio de semana por competições internacionais, mas que mesmo assim o jogo deve ser bastante complicado para o Fortaleza.

"Ambos têm jogos decisivos no meio da semana. O Inter tem um jogo pela Libertadores e nós temos o jogo contra o América. Não sabemos como o Inter vai vir diante da gente, se vai poupar ou não, mas nós sabemos que é o Internacional que está do outro lado, então, independentemente, de jogador que entrar no jogo contra nós, tenho certeza que vai ser um jogo muito complicado e a gente vai estar pronto para qualquer situação que vier no jogo de sábado contra o Internacional. Jogo esse que eu já estou acostumado, foi meu rival por muitos anos. Como vocês sabem, tive duas passagens lá pelo Grêmio, então, é um adversário que eu conheço muito bem, um estádio que eu conheço muito bem. Já venci lá dentro e espero mais uma vez vencer e acredito que vencendo seria a primeira vitória se eu não me engano do Fortaleza dentro do Beira-Rio", comentou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA