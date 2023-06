Guilherme Castilho volta a marcar com a camisa do Ceará e comemora: 'meus números estão sendo bons'

Na noite da última terça-feira (06), o Ceará conquistou mais uma grande vitória na Série B de 2023 ao bater, fora de casa, o Atlético-GO por 3 a 0. O meio-campista Guilherme Castilho fez o gol que fechou o placar e voltou a balançar as redes com a camisa do Vozão.

No desembarque na capital cearense, no fim da tarde desta quarta-feira (07), o meia atendeu a imprensa e falou sobre poder marcar o seu 10º gol na atual temporada. “Feliz por estar voltando a marcar gols. Creio que meus números estão sendo bons na temporada. Eu entro todos os jogos, mas não estou tendo a mesma sequência que eu tive em algumas partidas, a minutagem é bem mais baixa. O que eu posso controlar é estar sempre trabalhando, sempre focado para fazer o mais importante que é ajudar o Ceará. Tenho certeza que está todo mundo com esse pensamento e com essa vontade de colocar o Vozão na Série A”, .

Com a vitória, o Ceará encostou no G-4 e pode entrar na zona de acesso já na próxima rodada. Para isso, Castilho afirmou que o Ceará precisa encontrar um equilíbrio entre os jogos como mandante e visitante.

“A gente tem que melhorar em casa, temos essa ciência que precisamos fazer mais pontos, assim como estamos fazendo fora, mas não só isso. É tentar melhorar em todos os aspectos. A gente vem nesse trabalho de evolução. Acho que no começo a gente pecou um pouco mais dentro de casa, o jogo contra o Novorizontino foi um ponto fora da curva, mas a gente tá numa crescente boa e só tem a melhorar durante o campeonato. Tenho certeza que, já no próximo jogo, dentro de casa, com a nossa torcida, vamos conseguir o resultado positivo”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA:

