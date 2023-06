O volante Guilherme Castilho entrou na reta final do jogo diante do Atlético/GO na última terça-feira e marcou um gol de pênalti, o 3º da vitória do Ceará pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro no estádio Antônio Aciolly.

Castilho foi entrevistado ao vivo no Programa Jogada 2º Tempo, da TV Diário, e foi comentou sobre o post polêmico do atacante Luvannor, que também foi reserva, mas não entrou em campo.





"Não vi alguém reclamando. Alguém reclamou? O Luvannor? Ele postou uma frase lá que ele sempre posta. O Luvannor é um cara que lê muito livro, está sempre fazendo este tipo de postagem, então acho que não foi de nenhuma maldade não".

Veja o Vídeo da entrevista de Castilho

Guilherme Castilho não vê polêmica em post de Luvannor: 'Ele lê muito livro'



📹Lucas Catrib / SVM pic.twitter.com/6QlTq1V56d — Jogada (@diariojogada) June 7, 2023

A postagem de Luvannor

Na redes sociais, o atacante Luvannor, do Ceará, fez uma publicação irônica após o jogo contra o Atlético-GO. O jogador viajou para a partida, mas não foi utilizado pelo treinador Eduardo Barroca e viu seus concorrentes de posição entrarem na partida. Vitor Gabriel foi o titular e Nicolas entrou no decorrer do jogo.

Legenda: Luvannor ironiza nas redes sociais após não ser utilizado por Barroca contra Atlético-GO Foto: Reprodução/Instagram

"Se você não é valorizado, não fique com raiva. Isso significa que vc está no lugar errado. Conheça o seu valor e saiba onde vc é valorizado!", escreveu o jogador. Luvannor ainda chegou a colocar na publicação uma citação, "Um diamante não brilha no fundo de uma caverna", encerrou.

O último jogo que Luvannor esteve em campo foi na vitótia contra o Londrina, fora de casa, por 3 a 1.