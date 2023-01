Guilherme Castilho espera mais oportunidades no Ceará: ‘Coroar o ano com conquistas’

Com pouca chance na temporada passada, o meia Guilherme Castilho aproveita os primeiros jogos para dar continuidade no Vozão. Em coletiva nesta sexta-feira (27), em Porangabuçu, o jogador avaliou o começo do ano no Ceará.

Em 2022, Castilho entrou em campo em 14 partidas pelo Ceará, com dois gols marcados. Porém, não ganhou minutagem na equipe titular e ficou na reserva com passagens de dois treinadores em Porangabuçu.

“A minha fome [para jogar] é a mesma, quero muito estar jogando, estar ajudando e garanto que não só eu como todos os atletas do nosso grupo está com o mesmo pensamento, trabalhando firme para poder ajudar o Ceará”, acredita o meia.

EXPECTATIVA DO TORCEDOR

Com o alto valor empregado nele, existe a expectativa de parte da torcida em ver o atleta dentro de campo. Guilherme foi aplaudida ao ser substituído no jogo contra o Pacajus e assegura estar focado nessa continuidade do trabalho.

“Não é muito comum o atleta sair de campo e a torcida gritar o nome. Encaro com muita felicidade, mas muita responsabilidade também, porque do mesmo jeito que a nossa torcida apoia e faz a diferença. É continuar trabalhando para desenvolver e dar alegria”, pondera Castilho.

PROTESTO DA TORCIDA

Em meio a momento delicado na temporada, Morínigo e sua comissão tentam blindar o elenco alvinegro. Apesar disso, os jogadores sabem da situação que passa o clube. Castilho afirmou que entende a cobrança que vem das arquibancadas.

O torcedor tem todo o direito de protestar. Quem estava lá no PV, no último jogo, nos apoiou bastante a todo minuto, tenho certeza que no próximo jogo também estarão lá e quanto mais torcida melhor”, destaca o meia.

PRÓXIMO DESAFIO

O Ceará entra em campo no sábado (28), às 16h, para encarar o Maracanã, pela 3ª rodada do estadual. As duas equipes estão invictas e vêm de duas vitórias na competição.