Guilherme Castilho e Jean Carlos dividem artilharia do Ceará no início de 2023; veja números

Em reformulação na temporada de 2023, o Ceará busca novos pilares no elenco para os desafios do ano, quando tem a missão de retornar à Série A. E nos primeiros jogos, os meias Guilherme Castilho e Jean Carlos assumiram o protagonismo, dividindo a artilharia alvinegra.

A dupla possui três gols cada até agora - somados, são quase 50% de todos os tentos do Vovô, que totaliza 14. Além disso, Jean Carlos contribuiu com uma assistência. No calendário, a equipe disputa o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste no momento.

O camisa 10 foi uma das principais contratações alvinegras para 2023. Participando de um rodízio com a comissão técnica, se destacou na produção ofensiva da equipe, responsável principalmente pela armação.

Já Castilho chegou ao Vovô em 2022 como a contratação mais cara da história do futebol cearense. Na tentativa de se consolidar entre os titulares, tem recebido mais chances, sendo escalado em posições mais avançadas com o técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

Artilharia do Ceará em 2023

Guilherme Castilho - 3

Jean Carlos - 3

Vitor Gabriel - 2

David Ricardo - 1

Erick - 1

Janderson - 1

Luiz Otávio - 1

Luvannor - 1

Tiago Pagnussat - 1

Assistências do Ceará em 2023

Erick - 3

Arthur Rezende - 1

Janderson - 1

Jean Carlos - 1

Luvannor - 1

Michel Macedo - 1

Vina - 1

Vitor Gabriel - 1