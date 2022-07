Guilherme Castilho chega ao Ceará e aguarda regularização para estrear no sábado

O meia Guilherme Castilho, anunciado na última quarta-feira pelo Ceará, já chegou ao clube, realizando exames médicos e teste físicos. Já integrado ao elenco no treinamento da tarde desta quinta-feira, o meia aguarda regularização para poder atuar pelo Vovô. O Alvinegro tem até sexta-feira para registrar o nome dele no BID e poder utilizá-lo já diante do Palmeiras, no sábado, às 16h30 no Castelão, pela 20ª rodada da Série A, abertura do returno.

Castilho era jogador do Atlético Mineiro e fez 9 partidas (ou 290 minutos) pelo time na temporada, sendo a última no dia 25 de junho, pela 14ª rodada, contra o Fortaleza no Mineirão, quando jogou 46 minutos.

Antes disso, ele tinha atuado contra o Ceará, no dia 15 de junho, no Castelão, no empate em 0 a 0 pela 12ª rodada, quando jogou 85 minutos.

Cifras

O Alvinegro pagou R$ 9,6 milhões ao Atlético-MG por 65% dos direitos econômicos do atleta, o que torna a transação a maior da história do futebol cearense, superando a de Renato Kayzer para o Fortaleza, que custou R$ 6 milhões.

Para contratar o jogador, que também era alvo do Cuiabá, o Ceará pagará R$ 1,6 milhão à vista e o restante em parcelas semestrais no valor de R$ 2 milhões.

