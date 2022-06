Gui Santos é selecionado no Draft da NBA pelo campeão Golden State Warriors

O brasileiro Gui Santos foi um dos escolhidos no Draft 2022 da NBA, a principal liga de basquete do mundo. O ala do Minas alcançou a 55ª posição na 2ª rodada da seleção e foi convocado pelo Golden State Warriors, em evento nesta quinta-feira (23), em Nova York. A expectativa é que comece a jogar na G-League, o torneio de desenvolvimento.

"Estava no quarto já, achei que não ia dar mais. Estava indo dormir, esfriar a cabeça. Aí, meu agente, Aylton, me ligou e disse 'vai para sala agora e liga a TV. Conseguimos'. E eu falei 'não brinca comigo assim, não'. De repente, os Warriors me escolhem. É o melhor presente de aniversário que já ganhei. Um sonho meu", declarou via assessoria.

O recrutamento de elenco da liga americana de basquete aconteceu no Barclays Center. O jovem brasileiro de 20 anos, que atua no Minas Tênis Clube, não estava in loco no evento. É muito difícil que o brasileiro já assuma lugar no elenco dos Warriors, pelo nível do plantel, que se sagrou campeão da NBA 2021-2022.

O Brasil tinha outros dois representantes na NBA. Raulzinho Neto estava no Washington Wizards e Didi Louzada, no Portland Trail Blazers. Gui é o 16º jogador do país a ser escolhido por uma franquia do basquete dos EUA.

Brasileiros com vaga no Draft da NBA

2022 – Gui Santos (Golden State Warriors - 55ª posição)

2019 – Didi Louzada (Atlanta Hawks – 35ª posição)

2014 – Bruno Caboclo (Toronto Raptors – 20ª posição)

2013 – Raul Neto (Atlanta Hawks – 47ª posição)

2013 – Lucas Nogueira (Boston Celtics – 16ª posição)

2012 – Fab Melo (Boston Celtics – 22ª posição)

2010 – Paulão Prestes (Minnesota Timberwolves – 45ª posição)

2007 – Tiago Splitter (San Antonio Spurs – 28ª posição)

2006 – Marcus Vinícius (New Orleans/Oklahoma City Hornets – 43ª posição)

2004 – Anderson Varejão (Orlando Magic – 30ª posição)

2004 – Rafael Araújo (Toronto Raptors – 8ª posição)

2003 – Leandro Barbosa (San Antonio Spurs – 28ª posição)

2002 – Nenê Hilário (New York Knicks – 7ª posição)

1988 – Rolando Ferreira (Portland Trail Blazers – 26ª posição)

1984 – Oscar Schmidt (New Jersey Nets – 131ª posição)

1976 – Marquinhos Abdala (Portland Trail Blazers – 162ª posição)

