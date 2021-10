Guarany de Sobral perde para o Campinense e está eliminado da Série D

O Guarany de Sobral perdeu para o Campinense por 2 a 0 e está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. O jogo foi realizado no estádio do Junco.

Os gols da partida saíram apenas nos últimos minutos do segundo tempo.

Anselmo Tadeu abriu o placar aos 85 minutos e fechou o placar aos 92, já nos acréscimos da partida.

Com o resultado, o Guarany fechou as oitavas de final com duas derrotas para o Campinense. No jogo da ida, o time de Sobral já havia sido derrotado por 2 a 1, no estádio Amigão.