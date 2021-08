Guarany de Sobral vence o 4 de julho e assume a liderança do Grupo 2 da Série D

O Guarany de Sobral venceu o 4 de Julho por 2 a 0 nesse sábado (7), na Arena Ytacoatiara, em Piripiri (PI) e assumiu a liderança do Grupo 2 na Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Raí, de pênalti no final do primeiro tempo, e contra pelo zagueiro Marcelo, já na etapa final da partida.

Para alcançar o resultado, o Guarany reforçou a marcação para anular a criação do 4 de Julho e buscou jogadas rápidas. Além disso, foi favorecido por uma falha individual na defesa adversária, o que não retira o mérito dos visitantes, que fizeram pressão.

Enquanto o Colorado de Piripiri acumulou a segunda derrota seguida na competição, o Guarany assumiu a ponta, com 19 pontos em 10 rodadas. Em seguida aparecem o próprio 4 de julho, com 17 pontos, o Moto Club, com 15, e o Imperatriz, com 14.

Próxima rodada

O próximo compromisso do Cacique será no dia 14, às 15h, contra o Tocantinpópolis, no estádio Junco, pela 11º rodada da Série D, já o 4 de Julho recebe o Palmas, às 16, na Arena Colorada.