Guarany de Sobral vence Moto Club por 2 a 0 e assume liderança da Série D

O Guarany de Sobral assumiu a liderança do Grupo A02 da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (12), a equipe sobralense triunfou, fora de casa, diante do Moto Club-MA, por 2 a 0. Daniel Passira e João Gabriel marcaram os gols da partida.

Com o resultado positivo, a equipe cearense chegou aos seis pontos e assumiu a ponta do Grupo A02. Em dois jogos disputados, o Guarany de Sobral venceu o Paragominas, na estreia, por 1 a 0, e o Moto Club-MA, por 2 a 0.

A equipe comandada por Vladimir de Jesus volta a campo no próximo sábado (19), às 15h, contra o Palmas, no Estádio do Junco, em Sobral.

Legenda: Guarany de Sobral conquistou sua 2ª vitória na Série D do Brasileiro Foto: Amaral Torquato / Guarany de Sobral

Atlético-CE x Treze-PB

O Atlético-CE empatou com o Treze-PB, em 2 a 2, no Estádio Domingão, em Horizonte, e conquistou seu primeiro ponto na Série D do Campeonato Brasileiro. Olávio e Elielton marcaram para a Águia, enquanto Anderson Gindré e Bahia empataram para o Galo.

A equipe cearense mantinha a vitória parcial até os 43 minutos do 2° tempo, quando Bahia arriscou de fora da área e estufou as redes do goleiro Carlão.

Com o resultado, o Atlético-CE estacionou na 6ª colocação com apenas um ponto conquistado. A equipe de Raimundo Wagner volta a campo no próximo domingo (20), às 15h, contra o Caucaia, no Estádio Domingão.

Legenda: Olavio marcou o primeiro gol do Atlético-CE na partida Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense