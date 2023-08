Guaraní-PAR x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Guaraní-PAR e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira (9), às 19h de Brasília, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para disputar a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023. O Botafogo venceu o jogo de ida por 2 a 1.

O Botafogo terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos em seis rodadas, e eliminou o Patronato-ARG na fase de playoffs. Já o Guaraní-PAR ficou na primeira posição do Grupo B, somando 11 pontos em seis partidas, e se classificou direto para as oitavas de final.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Paramount+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Guaraní-PAR: Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros e Felipe Salomoni; Estivel Moreira, Gastón Gil Romero e Rubén Ríos ; Nestor Camacho, Romeo Benítez e Federico Santander. Técnico: Juan Pablo Pumpido.

Botafogo: Gatito Fernández; Di Plácido, Philipe Sampaio, Cuesta, Marçal; Danilo Barbosa (Eduardo), Marlon Freitas, Lucas Fernandes; Júnior Santos (Gustavo Sauer), Janderson, Victor Sá. Técnico: Bruno Lage.

GUARANÍ-PAR X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Data: 09/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)