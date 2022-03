Grupo promove 1º Encontro de Mulheres Tricolores; evento terá palestras, oficinas e serviços

O grupo Bem Tricolor, formado por torcedores e torcedoras do Fortaleza, vai promover o 1º Encontro de Mulheres Tricolores. O evento será no dia 20 de março, um domingo, na Praça Ney Rebouças, com início às 10 horas da manhã. A programação terá palestras, oficinas e ações sociais, como serviços de saúde, assistência jurídica e emissão de documentos.

O Bem Tricolor tem parceria com o Fortaleza e é responsável por ações sociais do clube ao lado da diretoria de eventos. São 37 integrantes que se reúnem semanalmente para realizar o trabalho. Logo devem se tornar uma associação.

“Vamos ter autonomia de arrecadar e também de trabalhar os eventos de forma continuada. Vamos permanecer fazendo tanto a parte de ação social, inclusão e também resgate da memória de ex-jogadores. O grupo nasceu para trazer mensagens importantes e devolver à sociedade aquilo que o torcedor dá de graça para o clube”, explicou Thiago Fujita, presidente do projeto.

PALESTRAS

Entre os palestrantes está o presidente do Leão, Marcelo Paz, que vai dar uma visão de gestor sobre a inclusão e a participação da mulher no futebol. Além dele, Taís Lemos e Priscilla Moreira falam do papel das mulheres no esporte.

Gisele Studart traz o mercado de trabalho como tema. Adriane Ribeiro explana sobre a importância do voluntariado para negócios e pessoas.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Legenda: 1º Encontro de Mulheres Tricolores será no dia 20 de março. Foto: Divulgação

Legenda: O evento terá uma tarde de palestras. Foto: Divulgação

Legenda: Oficinas e outros serviços serão oferecidos. Foto: Divulgação