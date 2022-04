Grupo de torcedores agride e rouba árbitros após jogo do campeonato boliviano; veja vídeo

Árbitros da partida entre Oriente Petrolero e The Strongest, válido pelo Torneio Apertura do Campeonato Boliviano, denunciaram que diversos objetos foram lançados contra eles, além de terem sido assaltados. O caso ocorreu no Estádio Ramón Aguilera, no domingo (17). O jogo terminou em 1 a 1.

Álvaro Campos, árbitro principal, relatou em súmula que após o fim do jogo, ele foi “alvo de pessoas identificadas com a equipe local (Oriente Petrolero), que lançaram objetos na equipe de arbitragem quando eles entraram no vestiário. Mesmo com proteção policial, fomos submetidos a agressões físicas e assaltos dentro do vestiário.”

De acordo com jornais bolivianos, cerca de 20 torcedores invadiram o vestiário da equipe de arbitragem e agrediram Álvaro, além dos assistente Jesus Ramírez e Juvenal Vila, e o quarto árbitro Félix Silva.

Por causa das falhas de segurança, o Estádio Ramón Aguilera pode ser interditado pela Federação Boliviana de Futebol. Além de terem os equipamentos de trabalho danificados (bandeirinhas e placas), o quarteto teve carteiras e celulares roubados.

Victor Hugo, presidente da ABAF (Associação Boliviana de Árbitros de Futebol), publicou nota exigindo providências da Federação Boliviana de Futebol contra as agressões.

"Manifestamos nossa plena solidariedade com o quarteto de arbitragem que foi vítima de um ato tão covarde (...) Exigimos que a Polícia Boliviana destaque dois efetivos - ou segurança privada - para escoltar os árbitros...", disse.

VEJA O COMUNICADO

