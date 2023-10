Grupo da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de futebol está definido

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (20), o sorteio dos grupos do Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela. A competição garante duas vagas aos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. A Seleção Brasileira está no Grupo A e terá como adversários Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo B contará com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

A competição será disputada de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto.

Legenda: Os grupos do Pré-Olímpico de Futebol foram divulgados pela Conmebol nesta sexta-feira Foto: Divulgação / CONMEBOL

Formato

Na primeira fase, cinco seleções de cada grupo se enfrentam em um formato de todos contra todos. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para o quadrangular final.

Ao final, os dois primeiros se classificam para as Olimpíadas de Paris, sendo que o líder é coroado como campeão.