Grimsby Town x Manchester United na Copa da Liga Inglesa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda fase da Copa da Liga Inglesa

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Final da Europa League entre Tottenham e Manchester United
Foto: Glyn KIRK / AFP

Grimsby Town e Manchester United se enfrentam na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (27), pela segunda fase da competição. O jogo será às 16h, no estádio Blundell Park, em Cleethorpes (ING). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Grimsby Town x Manchester United na Copa da Liga Inglesa terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grimsby Town: Pym; Rodgers, Warren, McJannet e Staunton; Amaluzor, McEachran, Turi, Khouri e Burns; Kabia.

Manchester United: Onana; Heaven, Maguire e Shaw; Diallo, Mainoo, Ugarte e Dorgu; Mount, Sesko e Matheus Cunha.

GRIMSBY TOWN X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA

  • Competição: segunda fase da Copa da Liga Inglesa
  • Local: estádio Blundell Park, em Cleethorpes (ING)
  • Data: 27/08/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
