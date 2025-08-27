Grimsby Town x Manchester United na Copa da Liga Inglesa: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda fase da Copa da Liga Inglesa
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Grimsby Town e Manchester United se enfrentam na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (27), pela segunda fase da competição. O jogo será às 16h, no estádio Blundell Park, em Cleethorpes (ING). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Grimsby Town x Manchester United na Copa da Liga Inglesa terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grimsby Town: Pym; Rodgers, Warren, McJannet e Staunton; Amaluzor, McEachran, Turi, Khouri e Burns; Kabia.
Manchester United: Onana; Heaven, Maguire e Shaw; Diallo, Mainoo, Ugarte e Dorgu; Mount, Sesko e Matheus Cunha.
GRIMSBY TOWN X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA
- Competição: segunda fase da Copa da Liga Inglesa
- Local: estádio Blundell Park, em Cleethorpes (ING)
- Data: 27/08/2025 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
Assuntos Relacionados