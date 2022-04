Grêmio x Ypiranga-RS: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grêmio entra em campo neste sábado (02), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Ypiranga-RS, em duelo que vale o título do Campeonato Gaúcho 2022. A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Com a vantagem construída no confronto da ida (1x0), o Grêmio conquista o título do Gaúcho com um empate. Para o Ypiranga-RS levantar o troféu, precisará vencer o Tricolor.

Ficha técnica | Grêmio x Ypiranga-RS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 02/04/2022 (sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel

Transmissão: RBS (TV Globo) e Premiere

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Elias Manoel; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Ypiranga-RS: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego Porfírio; Lorran, Falcão, Marcelinho, Erick e Matheus Santos; Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.

