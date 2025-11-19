Grêmio x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
Daniel Farias
19/11/2025
Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Grêmio ocupa atualmente a 14ª colocação, somando 40 pontos em 33 partidas. Já o Vasco está na 11ª posição do Brasileirão, com apenas 42 pontos em 33 jogos disputados.
ONDE ASSISTIR
- Globo
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinicius.
GRÊMIO X VASCO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Data: 19/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
