Grêmio x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:46)
Jogada
Legenda: O Grêmio empatou fora com o Fortaleza e ainda precisa de pontos para se manter na Série A
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Grêmio ocupa atualmente a 14ª colocação, somando 40 pontos em 33 partidas. Já o Vasco está na 11ª posição do Brasileirão, com apenas 42 pontos em 33 jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

  • Globo
  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinicius.

Vasco: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinicius.

GRÊMIO X VASCO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
  • Data: 19/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
