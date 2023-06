Grêmio x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo nesta domingo, 4 de junho às 16:00h (horário de Brasília), contra o São Paulo pelo Brasileirão. A partida será no Estádio, Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Premiere, Rede Globo

Palpites

Grêmio x São Paulo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 4 de junho

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Últimos Jogos deste confronto