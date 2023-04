Grêmio x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio e Santos entram em campo neste domingo (16), às 18h30 de Brasília, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), para disputar a primeira rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio foi o grande campeão do Campeonato Gaúcho de 2023, superando o Caxias na decisão. A equipe gaúcha retorna à elite do futebol brasileiro neste ano após uma temporada na Série B do Brasileirão.

Já o Santos foi ainda na primeira fase do Campeonato Paulista de 2023. O time paulista terminou a última edição do Brasileirão na 12ª colocação na tabela, garantindo assim vaga na Copa Sul-Americana de 2023.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Carballo; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Dodi, Camacho, Daniel Ruiz e Lucas Lima; Lucas Barbosa (Soteldo) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

GRÊMIO X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Competição: Primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 16/04/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)