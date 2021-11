Grêmio x RB Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grêmio entra em campo nesta terça-feira (16), às 18h (horário de Brasília), contra o RB Bragantino, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Na vice-lanterna da Série A, com 29 pontos, o Grêmio precisa da vitória para voltar a respirar na competição nacional. Para isso, Vagner Mancini terá praticamente todo o elenco à disposição para a partida, com exceção do volante Villasanti e do atacante Borja (devido a Data FIFA), além de Douglas Costa, que se recupera de uma lesão muscular.

Em momento oposto, na 4ª colocação, com 52 pontos, o RB Bragantino busca se consolidar no G4 da Série A. Entretanto, visando a final da Copa Sul-Americana, no sábado (20), Maurício Barbieri escalará uma equipe alternativa, com a ausência de seu principal jogador: Artur Victor. Por suspensão, Cleiton e Jadsom também desfalcam o Massa Bruta, enquanto Eric Ramires se recupera após sentir dores no posterior da coxa direita.

Palpite para o jogo

inter@

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Grêmio

Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Lucas Silva, Sarará, Alisson, Ferreira e Elias; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

RB Bragantino

Julio Cesar; Weverton, Realpe, Natan e Weverson; Emi Martínez, Luciano e Pedrinho; Gabriel Novaes, Bruninho e Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri.

Ficha técnica

Grêmio x RB Bragantino - 33ª rodada da Série A

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 16/11/2021 (terça-feira)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

Transmissão: SporTV e Premiere