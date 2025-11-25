Diário do Nordeste
Grêmio x Palmeiras pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:01)
Jogada
Legenda: Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela Série A nesta terça-feira (25)
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (25), pela 36ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

A partida pode definir o título brasileiro, mas para o Flamengo. E é isso que o Palmeiras busca evitar: vice-líder com 70 pontos, o Verdão está 4 do Rubro-Negro, com 74, e precisa vencer para adiar a decisão do título para as últimas duas rodadas.

Com a final da Libertadores no dia 29 contra o Flamengo próxima, o Palmeiras deve atuar com um time reserva ou misto nesta terça-feira.

Não foram relacionados: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

O Grêmio, com 43 pontos, está em 12º e se vencer, garante matematicamente na Série A de 2026, afastando qualquer risco de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Globo, Premiere. 

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavon.  Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez, Mauricio e Felipe Anderson; Sosa e Bruno Rodrigues (Luighi). Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Arbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

