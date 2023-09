Grêmio x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo nesta quinta-feira, 21 de setembro às 21:30h (horário de Brasília), contra o Palmeiras pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: SporTV, Premiere

Palpites

Escalação

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel (Bruno Alves), Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Galdino), Cristaldo e João Pedro Galvão; Luis Suárez.



Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony.

Grêmio x Palmeiras

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 21:30h (de Brasília), quinta-feira, 21 de setembro