Gremio x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Gremio entra em campo neste domingo (31), às 16h00 (horário de Brasília), contra o Palmeiras pelo Brasileirão. A partida será no Estádio, Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Rede Globo, Premiere

Palpites

Escalação

Grêmio: Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Alisson; Diego Souza.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.

Gremio x Palmeiras

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 31 de outubro

Árbitro: Savio Pereira