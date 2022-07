Grêmio x Náutico: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em situações distintas na tabela e com objetivos distintos, Grêmio e Náutico entram em campo nesta sexta-feira (8), às 21h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto acontece na casa dos tricolores, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Imortal ficou no empate em 0 a 0 com o Bahia na última rodada, fora de casa. Já o Náutico quer embalar sequência positiva depois de vencer o Novorizontino por 3 a 1, nos Aflitos.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e Sportv.

Palpites

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello, Campaz, Elias e Biel; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Náutico: Lucas Perri; Carlão, Bruno Bispo, João Lucas; Thássio, João Paulo, Victor Ferraz, Richard Franco, Pedro Vítor; Jean Carlos e Geuvânio. Técnico: Roberto Fernandes.

FICHA TÉCNICA | GRÊMIO X NÁUTICO

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data: 08/07/22 (sexta-feira)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)