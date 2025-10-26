Grêmio x Juventude pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A
Grêmio e Juventude se enfrentam pela Série A neste domingo (26), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
O Tricolor Gaúcho tem 36 pontos e vem de goleada sofrida para o Bahia por 4x0.
Já o Alviverde gaúcho é o 19º com 26 pontos e vem de vitória diante do Bragantino por 1x0 no Alfredo Jaconi.
ONDE ASSISTIR
Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GRÊMIO:
Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.Técnico: Mano Menezes.
JUVENTUDE:
Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.
Arbitragem
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)