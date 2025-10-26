Grêmio x Juventude pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Grêmio e Juventude se enfrentam pela Série A neste domingo (26), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Tricolor Gaúcho tem 36 pontos e vem de goleada sofrida para o Bahia por 4x0.

Já o Alviverde gaúcho é o 19º com 26 pontos e vem de vitória diante do Bragantino por 1x0 no Alfredo Jaconi.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO:

Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.Técnico: Mano Menezes.

JUVENTUDE:

Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)