Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Grêmio x Juventude pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Grêmio recebe o Juventude pela Série A
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Grêmio e Juventude se enfrentam pela Série A neste domingo (26), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Tricolor Gaúcho tem 36 pontos e vem de goleada sofrida para o Bahia por 4x0.

Já o Alviverde gaúcho é o 19º com 26 pontos e vem de vitória diante do Bragantino por 1x0 no Alfredo Jaconi.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: 

Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.Técnico: Mano Menezes.

JUVENTUDE: 

Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Assuntos Relacionados
imagem mostra o técnico do Ceará pensativo

Jogada

Condé elogia Vina e lamenta gol precoce na derrota do Ceará para o Atlético-MG

Equipes se enfrentaram no Mineirão

Crisneive Silveira Há 37 minutos

Jogada

Grêmio x Juventude pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Botafogo x Santos pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Brenno em ação pelo Fortaleza

Jogada

Brenno exalta Fortaleza após vitória contra Flamengo: ‘todo mundo viu a nossa entrega’

Os times se enfrentaram neste sábado (25), na Arena Castelão

Alexandre Mota 25 de Outubro de 2025
Breno Lopes comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza vence Flamengo na Arena Castelão e respira na luta contra rebaixamento na Série A

O time cearense superou o rubro-negro por 1 a 0 neste sábado (25)

Alexandre Mota 25 de Outubro de 2025
Imagem em plano aberto da Arena Castelão

Jogada

Torcedores do Flamengo vão para setor do Fortaleza e são retirados na Arena Castelão

As equipes se enfrentam neste sábado (25), pela 30ª rodada

Alexandre Mota 25 de Outubro de 2025