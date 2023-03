Grêmio x Internacional: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Grêmio enfrenta o Internacional neste domingo (5) às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho.O duelo será entre o líder e vice-líder do estadual.

A rodada é a é a penúltima da fase de grupos da competição. classificação o Grêmio soma 25 pontos e o Internacional 19. Ambos já estão classificados para a 2ª fase.

Onde vai passar

Transmissão: Premiere

Palpites

Prováveis Escalações

Grêmio:

Adriel; João Pedro (Fábio), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Villasanti), Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina (Ferreira); Suárez.



Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado (Moledo) e Renê; Johnny, De Pena, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique.