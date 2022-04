Grêmio x Guarani: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Grêmio enfrenta o Guarani nesta quinta-feira (21), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 3ª rodada da Série B de 2022. Os clubes começaram muito mal, somando apenas um ponto em duas rodada.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Prováveis Escalações

Grêmio

Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Villasanti, Bitello, Lucas Silva (Benitez); Campaz, Elias (Gabriel Teixeira) e Diego Souza.

Técnico: Roger Machado.

Guarani

Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Leandro Vilela e Rodrigo Andrade; Bruno José, Giovanni Augusto e Júlio César; Nicolas Careca.

Técnico: Daniel Paulista.

Ficha Técnica

Grêmio x Guarani

Competição: Série B do Brasileiro

Data: 2 de fevereiro de 2022

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas - GO