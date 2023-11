Grêmio x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo nesta quinta-feira, 30 de novembro às 19:00h (horário de Brasília), contra o Goiás pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (Pepê), Nathan Fernandes (Besozzi) e Luis Suárez.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Diego (Raphael Guzzo), Guilherme e Palacios; Allano e Matheus Babi.

Grêmio x Goiás

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 19:00h (de Brasília), quinta-feira, 30 de novembro

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique