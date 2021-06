Grêmio x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nada de lamentação, e sim foco no próximo jogo. É esse o pensamento do Fortaleza, que já virou a página após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na última quarta-feira (23). O Tricolor agora volta as atenções para o duelo deste domingo (27), contra o Grêmio, às 20 horas, em Porto Alegre, em partida crucial para se manter entre os primeiros colocados da Série A.

O Leão do Pici perdeu uma posição na rodada e caiu para a 3ª colocação. A primeira derrota sofrida no Brasileirão ocorreu em atuação com tempos distintos, e a missão do técnico Juan Pablo Vojvoda é manter o desempenho que a equipe apresentou no Maracanã durante a etapa final.

Para isso, precisará demonstrar mais concentração e intensidade que teve no primeiro tempo de jogo, em que fez atuação bem abaixo e acabou vendo o Flamengo se impor dentro de campo.

Vitória em Porto Alegre faz o Fortaleza chegar aos 14 pontos e garantir já quase um terço do "número mágico" que assegura a permanência na Série A, de 45 pontos, com o detalhe que esta é apenas a 7ª rodada da competição.

Sem novidades

Legenda: Lucas Crispim retornou ao time titular contra o Flamengo Foto: Bruno Oliveira/FortalezaEC

A tendência é que Vojvoda escale o Fortaleza sem muitas novidades. Sem desfalques por suspensão ou lesão, o treinador deve repetir a base da equipe que iniciou jogando contra o Flamengo, mas com apenas uma possível mudança.

Matheus Vargas não vem atuando bem e pode perder a vaga para Romarinho ou Ronald. Os dois entraram muito bem na última partida e se credenciam ao posto de titularidade.

Quem tem vaga garantida no time é o volante Ederson, que vive ótima fase e é titular absoluto no meio de campo ao lado de Felipe. Foi dele a assistência para o gol de David, contra o Flamengo. O volante de 21 anos sabe bem o que o time deve fazer para triunfar no domingo.

"Claro que a gente queria manter a invencibilidade. É o jogo, a gente ganha, a gente perde. Na próxima a gente sempre vai querer sair com a vitória. Nesse jogo contra o Grêmio a gente vai forte, mais concentrado, controlando a ansiedade, que foi o que nos prejudicou com o Flamengo", destacou

Má fase

Legenda: Rafinha será titular no Grêmio Foto: Lucas Uebel/DVG/Grêmio

Adversário do Fortaleza, o Grêmio vive fase de turbulência. O time gaúcho é o lanterna do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos disputados, acumulando ainda outras três derrotas. O trabalho do técnico Tiago Nunes já começa a ser questionado e ele precisa de uma resposta positiva.

O Imortal se apega ao retrospecto como mandante contra o Fortaleza, que é é amplamente favorável, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos disputados. Entretanto, há três partidas que o time cearense não perde para os gaúchos pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Tiago Nunes deve repetir a escalação que empatou com o Santos. Novidades no time, os jovens Victor Bobsin e Léo Pereira foram elogiados pelo treinador e devem permanecer na equipe titular.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Fortaleza

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre - RS

Data: 27/06/2021

Horário: 20 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Thiago Santos e Matheus Henrique; Léo Pereira, Ferreira e Diego Souza. Técnico: Tiago Nunes

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas (Romarinho/Ronald) e Lucas Crispim; David e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda