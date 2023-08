Grêmio x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grêmio entra em campo neste domingo, (13), às 16h (horário de Brasília), contra o Fluminense pelo Brasileirão Série A. O jogo acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Rede Globo, Premiere

Palpites

Escalação

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini (Rodrigo Ely), Bruno Alves e Gustavo Martins ; João Pedro (Fábio), Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, João Pedro Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Danielzinho (Martinelli) e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Grêmio x Fluminense

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 16h (de Brasília)

Data: 13/08/2023

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima