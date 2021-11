Grêmio x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com portões fechados, o Grêmio recebe o Fluminense nesta terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre (RS). A partida é válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os dois clubes vivem situações opostas no Brasileirão. Os gremistas encaram a pior crise dos últimos anos, desde o rebaixamento de 2004. Na atuação edição, ocupam a penúltima colocação, com apenas 26 pontos conquistados em 29 partidas. Uma eventual vitória sobre os visitantes daria uma respiro ao elenco.

Já o Flu, na zona de classificação para a Copa Sulamericana de 2022, ainda sonha com vaga para a Libertadores da América. Está na 8ª colocação, com 42 pontos em 30 partidas.

O jogo será realizado com cadeiras vazias, em virtude de punição ao Grêmio após o jogo contra o Palmeiras, quando torcedores invadiram o gramado, brigaram com seguranças e quebraram o equipamento do VAR.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora Premiere.

Palpites para Grêmio x Fluminense

Prováveis escalações

Grêmio

Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Rafinha); Lucas Silva, Sarará, Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza (Elias). Técnico: Vagner Mancini.

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Yago (Martinelli), Jhon Arias (Cazares) e Luiz Henrique; John Kennedy e Fred. Técnico: Marcão.

Grêmio x Fluminense

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 (de Brasília), terça-feira, 9 de novembro

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)