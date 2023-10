Grêmio x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira, 25 de outubro às 21:30h (horário de Brasília), contra o Flamengo pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

O Tricolor Gaúcho é o 6º colocado com 44 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o 3º colocado com 50.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

inter@

Escalação

GRÊMIO

Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Pepê, Cristaldo e Reinaldo; Nathan Fernandes (Lucas Besozzi) e André Henrique (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Gaúcho

FLAMENGO

Rossi; Wesley, Pablo (Rodrigo Caio), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Thiago Maia; Gerson, Arrascaeta e Everton Cebolinha (Bruno Henrique); Pedro. Técnico: Tite

Grêmio x Flamengo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 21:30h (de Brasília), quarta-feira, 25 de outubro