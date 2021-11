Grêmio x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio e Flamengo entram em campo nesta terça-feira, 23 de novembro às 21:00h (horário de Brasília)pelo Brasileirão. A partida, atrasada da 2ª rodada, será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O time gaúcho vem de duas vitórias seguidas, contra Bragantino e Chapecoense, ganhando fòlego na luta contra o rebaixamento. Com 35 pontos, o Tricolor está em 18º, mas quatro do Juventude, primeiro time fora do Z-4.

Já o Flamengo, ainda tem pequena chance de título, mas jogará com um time reserva por estar focado na final da Libertadores, no dia 27, contra o Palmeiras, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Na Série A, o time carioca é o vice-líder com 66 pontos e vem de vitória sobre o Internacional, em Porto Alegre

Onde assistir

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

Provável escalação do Grêmio:

Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert, Ferreira e Campaz; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini

Provável escalação do Flamengo:

Hugo Souza; Matheuzinho; Léo Pereira, Gustavo Henrique e Ramon; Thiago Maia, João Gomes, Diego e Vitinho; Kenedy e Vitor Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho

Grêmio x Flamengo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 23 de novembro de 2021, às 21h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)