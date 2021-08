Grêmio x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Grêmio recebe o Flamengo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (exceto para SP e CE), SporTV e Premiere.

O confronto marcará o reencontro do técnico Renato Gaúcho com seu ex-clube. Maior ídolo da história gremista, Portaluppi deixou o Grêmio em abril, após cair na Pré-Libertadores para o Independiente Del Valle.

Grêmio e Flamengo chegam para o duelo desta quarta-feira vivendo momentos distintos na temporada. Enquanto a equipe gaúcha se recupera de um mau início na Série A do Campeonato Brasileiro, figurando no Z4 durante boa parte da competição, o rubro-negro carioca esbanja a boa fase estando vivo e disputando três competições em paralelo: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

O duelo da volta está marcado para o dia 15 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Palpites

Provável escalação

Grêmio

Gabriel Chapecó; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos; Douglas Costa, Lucas Silva, Villasanti e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Flamengo

Diego Alves; Filipe Luís, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Isla; Willian Arão e Diego; Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Grêmio x Flamengo - quartas de final da Copa do Brasil

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 25/08/2021 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (exceto para SP e CE), SporTV e Premiere

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)