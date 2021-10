Grêmio x Cuiabá pela Série A: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Em crise no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Cuiabá nesta quarta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre (RS), pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O tricolor gaúcho amarga a 18ª colocação da tabela, com apenas 22 pontos, e vem de uma dura derrota em casa para o Sport, que também briga na parte inferior da classificação. Já o Cuiabá está no meio da tabela, na 11ª colocação, com 29 pontos.

Enquanto o clube mato-grossense busca se consolidar na briga por uma vaga para a Copa Sulamericana, os gaúchos lutam desde o início da competição para sair da zona da degola.

Onde assistir Grêmio x Cuiabá

O jogo será transmitido pelo Premiere FC e SporTV.

Palpites para o jogo

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Alisson e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Felipão.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Jonathan Cafú e Jenison. Técnico: Jorginho.

Grêmio x Cuiabá

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 (de Brasília), quarta-feira, 6 de outubro.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

