Grêmio x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo neste domingo, 3 de setembro às 11:00h (horário de Brasília), contra o Cuiabá pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez.

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Allan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafu, Clayson e Deyverson.

Grêmio x Cuiabá

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 11:00h (de Brasília), domingo, 3 de setembro