Grêmio x Cruzeiro na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:37)
Jogada
Legenda: Jogadores do Grêmio comemoram o gol
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 20h, no estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre  (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Grêmio está na 11ª colocação, somando 39 pontos em 31 jogos. Já o Cruzeiro ocupa atualmente a terceira posição, com 60 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

GRÊMIO X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre  (RS)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
