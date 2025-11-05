Grêmio x Cruzeiro na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 20h, no estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Grêmio está na 11ª colocação, somando 39 pontos em 31 jogos. Já o Cruzeiro ocupa atualmente a terceira posição, com 60 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

GRÊMIO X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA