Grêmio x Cruzeiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, (17), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece na Arena do Grêmio, às 19h30 (horário de Brasília).

O Cruzeiro garantiu a classificação para as oitavas de final após vencer o Náutico-PE nos dois jogos. O placar agregado foi encerrado em 2 a 1 para a equipe mineira. O Grêmio venceu o ABC-RN, o agregado ficou 3 a 1 e a equipe tricolor se garantiu também nesta fase da competição.

No Campeonato Brasileiro, o Grêmio ocupa o 11º lugar, com oito pontos, enquanto que o Cruzeiro, mais acima na tabela, compõe o G4 e ocupa exatamente a 4ª posição com 12.

ONDE ASSISTIR

A transmissão será feita pela Amazon Prime.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio (Thomas Luciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinado; Villasanti e Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Castán e Marlon; Filipe Machado e Ramiro; Wesley, Nikão e Bruno Rodrigues; Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa.

GRÊMIO X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

Data: 17/05/2023

Horário: 19h30

Local: Arena do Grêmio (Rio Grande do Sul)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Fabrino Bevilaqua, Daniel Paulo Ziolli e Rafel Rodrigo Klein