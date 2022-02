Corinthians X Grêmio pela final da Supercopa do Brasil feminina: veja horário e onde assistir

A decisão da primeira edição da Supercopa do Brasil de futebol feminino acontece neste domingo, às 10h30, com transmissão ao vivo da Globo (TV Verdes Mares no Ceará). Corinthians e Grêmio medem forças na Arena do Corinthians.

Onde assistir à final da Supercopa do Brasil feminina

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV, às 10h30

O time paulista tenta chegar ao título após chegar à final com vitória no clássico contra o Palmeiras, por 3 a 0, nas quartas, e o Real Brasília nas semis.

Já a equipe gaúcha superou o Cruzeiro por 2 a 0 nas quartas e bateu o Flamengo na semifinal

Favorito, o Corinthians é o atual vencedor do Campeonato Brasileiro, Paulista e da Libertadores. O Grêmio é o azarão, não tendo conquistado colocações relevantes nas competições que disputou em 2021.

Corinthians x Grêmio - Supercopa Feminina 2022

Local: Neo Química Arena, em São Paulo;

Data e horário: 13/02, às 10h30 (de Brasília);

Transmissão: Globo e SporTV.