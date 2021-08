Grêmio x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo nesta sábado, 28 de agosto às 21:00h (horário de Brasília), contra o Corinthians pelo Brasileirão. A partida será no Estádio, Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere FC

Palpites

inter@

Escalação

Grêmio: Chapecó; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos; Douglas Costa, Lucas Silva, Villasanti e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Chapecó; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos; Douglas Costa, Lucas Silva, Villasanti e Alisson; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari. Corinthians: Cássio; Fagner (Du Queiroz), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson; Jô. Técnico: Sylvinho.

Grêmio x Corinthians

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Horário: 21:00h (de Brasília), sábado, 28 de agosto