Grêmio x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Botafogo visita o Grêmio na Arena.
Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Grêmio recebe o Botafogo para mais um duelo do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), na Arena, em duelo atrasado da 16ª rodada da competição. A partida terá início às 19h30 (de Brasília). O Tricolor Gaúcho chega empolgado após vitória no Gre-Nal. Já os visitantes querem retonar ao G4. 

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana e Edenilson (Cristaldo); Willian, Pavon (Alysson) e André Henrique. Thiago Kosloski (interino)

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Newton; Artur, Matheus Martins; Jeffinho e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Botafogo 
Data e hora: 24/09, às 19h30 (de Brasília) 
Local: Arena

