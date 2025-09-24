Grêmio x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira
O Grêmio recebe o Botafogo para mais um duelo do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), na Arena, em duelo atrasado da 16ª rodada da competição. A partida terá início às 19h30 (de Brasília). O Tricolor Gaúcho chega empolgado após vitória no Gre-Nal. Já os visitantes querem retonar ao G4.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana e Edenilson (Cristaldo); Willian, Pavon (Alysson) e André Henrique. Thiago Kosloski (interino)
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Newton; Artur, Matheus Martins; Jeffinho e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
FICHA TÉCNICA
Grêmio x Botafogo
Data e hora: 24/09, às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena