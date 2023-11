Grêmio x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo neste sábado, 4 de novembro às 19:30h (horário de Brasília), contra o Bahia pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

Grêmio: Gabriel Grando; Fabio, Bruno Alves, Kannemann, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Carballo; Galdino, Cristaldo e Luis Suárez.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo.

Grêmio x Bahia

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 19:30h (de Brasília), sábado, 4 de novembro