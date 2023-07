Grêmio x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio e Bahia entram em campo nesta quarta-feira (12), às 19h de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), para disputar o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2023. Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Fonte Nova.

O Grêmio, terceiro colocado da Série A do Brasileirão, eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil, superando o rival mineiro por 2 a 1 no placar agregado.

O Bahia, 16º colocado do Brasileirão, desbancou o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo nos pênaltis por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no placar agregado.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Gabriel Xavier e Ryan; Rezende, Acevedo e Cauly (Mugni); Ademir, Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

GRÊMIO X BAHIA | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 12/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)