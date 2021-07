O Grêmio entra em campo neste domingo (4) às 20:30h (horário de Brasília), contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. A partida será no Estádio, Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Sportv e Premiere FC

Palpites

Grêmio x Atlético Goianiense

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 20:30h (de Brasília), domingo, 4 de julho

Árbitro: Marielson Alves Silva